Live Streaming Hut ke-26 ANTV, Jumat 29 Maret 2019, Dimeriahkan Ayu Ting Ting & Via Vallen
Live Streaming Hut ke-26 ANTV, Jumat 29 Maret 2019, Dimeriahkan Ayu Ting Ting & Via Vallen
Live Streaming Hut ke-26 ANTV, Jumat 29 Maret 2019, Dimeriahkan Ayu Ting Ting & Via Vallen
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Live Streaming Hut ke-26 ANTV, Jumat 29 Maret 2019 mulai Jam 18.00 WIB.
Acara bertajuk Indonesia Keren 4 ini disiarkan secara Live ANTV.
Live Streaming Hut ke-26 ANTV, Jumat 29 Maret 2019
Adapun Malam Puncak HUT Ke-26 ANTV bakal dimeriahkan dengan penampilan deretan penyanyi terbaik Indonesia.
Siapa saja mereka. Ini Dia nama-namanya.
1. EVI MASAMBA
2. ARMADA
3. CITA CITATA
4. DUO SERIGALA
4. DUO GOBAS
Penulis: taryono
Editor: taryono
Sumber: Tribun Lampung