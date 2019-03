Daftar dan Jadwal Film Tayang di Bioskop Lampung, Kamis 28 Maret 2019. 3 Film Baru Tayang Perdana!

Film Dumbo tayang hari ini, Kamis (28/3/2019) di bioskop Bandar Lampung. Ada 3 film baru tayang hari ini, My Stupid Boss 2, Matianak, dan The Hole in The Ground.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Hari ini, Kamis (28/3/2019), seperti biasa ada film Indonesia yang baru tayang di bioskop Tanah Air termasuk Lampung.

Film Indonesia yang baru tayang hari ini My Stupid Boss 2 dan Mati Anak.

Selain dua film Indonesia tersebut, ternyata ada satu film Hollywood yang juga tayang perdana hari ini, The Hole in The Ground.

Untuk film The Hole in The Ground ini hanya ditayangkan di CGV Transmart Lampung.

Sementara sehari sebelumnya, Rabu (27/3/2019), tayang perdana film besutan Disney berjudul Dumbo.

Film Dumbo sendiri merupakan film remake dari film lawas berjudul sama yang berkisah tentang seekor gajah mungil bernama Dumbo.

Selain Dumbo, film lainnya pun tak kalah menarikya.

Karena film-film yang sedang tayang di bioskop Lampung ini menawarkan genre berbeda dan bervariasi.

Sebut saja mulai dari drama remaja, superhero, animasi anak-anak, hingga horor.

Bahkan film-film yang tayang tersebut bukan hanya film karya sineas Hollywood ataupun Indonesia saja.