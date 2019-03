Download Lagu Shallow OST Film A Star Is Born Lady Gaga Bradley Cooper, Gudang Lagu MP3 Full Album

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Lagu MP3 'Shallow' Lady Gaga dan Bradley Cooper Ost Film A Star Is Born. Lagu Soundtrack film A Star Is Born dari Lady Gaga dan Bradley Cooper banyak disukai penggemarnya.

Lagu pop Lady Gaga dan Bradley Cooper jadi lagu terpopuler 2019, diantaranya Shallow, I'll Never Love Again, Always Remember Us This Way.

Lagu Shallow ini merupakan Original Soundtrack (OST) Film 'A Star Is Born'.

Meski lagu Shallow dirilis pada 27 September 2018 bersama dengan video musiknya di saluran youtube, tapi hingga kini lagu-lagu soundtrack A Star Is Born masih jadi salah satu lagu yang terpopuler.

Video musik berdurasi 3 menit 36 detik itu menampilkan duet yang menakjubkan Lady Gaga dan Bradley Cooper dalam menyanyikan 'Shallow'.

Saat ini video tersebut sudah diputar sebanyak 200 juta lebih.

Lagu Shallow juga bisa kalian dengarkan dan downloadnya melalui aplikasi musik legal

Diantaranya adalah Spotify

Spotify mengizinkan penggunanya untuk mendownload banyak lagu.