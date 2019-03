Game of Thrones Season 8 Tayang 14 April 2019, Ulik Lagi Sinopsis Episode Terakhir Season 7

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Film serial 'Game of Thrones' season 8 (GOT season 8) yang merupakan season terakhir akan tayang di HBO pada 14 April 2019 mendatang.

Dikutip dari Wikipedia, proses syuting 'Game of Thrones' season 8 dimulai sejak 23 Oktober 2017 dan berakhir pada Juli 2018.

Tak seperti enam seri awal yang terdiri dari 10 episode dan season 7 terdiri dari tujuh episode, seri terakhir hanya terdiri dari 6 episode.

Sebelum menonton 'Game of Thrones' season 8, ada baiknya kita ulas kembali cerita terakhir yang terjadi di episode terakhir season 7.

Episode terakhir season 7 berjudul 'The Dragon and the Wolf'.

Dalam episode tersebut, Jon Snow yang sudah bekerja sama dengan Daenerys Targaryen atau Khaleesi.

Mereka memiliki misi yang sama, yakni untuk mengumpulkan pasukan demi memerangi pasukan zombie atau White Walkers.

Jon Snow berniat untuk mengajak pihak Lannister bersekutu demi memerangi para zombie yang ingin menghancurkan peradaban manusia.

Khaleesi yang sempat gengsi karena harus bertandang ke Casterly Rock akhirnya mau berangkat.