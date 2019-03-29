Live Streaming Hut ke-26 ANTV Malam Ini, Dimeriahkan Ayu Ting Ting, Via Vallen, Artis India
Live Streaming Hut ke-26 ANTV, Jumat 29 Maret 2019, Dimeriahkan Ayu Ting Ting & Via Vallen
Live Streaming Hut ke-26 ANTV, Jumat 29 Maret 2019, Dimeriahkan Ayu Ting Ting & Via Vallen
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Live Streaming Hut ke-26 ANTV, Jumat 29 Maret 2019 mulai Jam 18.00 WIB.
Acara bertajuk Indonesia Keren 4 ini disiarkan secara Live ANTV.
Adapun Malam Puncak HUT Ke-26 ANTV bakal dimeriahkan dengan penampilan deretan penyanyi terbaik Indonesia.
Siapa saja mereka. Ini Dia nama-namanya.
1. EVI MASAMBA
2. ARMADA
3. CITA CITATA
4. DUO SERIGALA
4. DUO GOBAS
Kolaborasi Fantastis Yang Belum Pernah Ada Bersama :
Editor: taryono
Sumber: Tribun Lampung