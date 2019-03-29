Live Streaming Hut ke-26 ANTV Malam Ini, Konser Meriah Ayu Ting Ting, Via Vallen, Artis India

Live Streaming Hut ke-26 ANTV, Jumat 29 Maret 2019, Dimeriahkan Ayu Ting Ting & Via Vallen

Live Streaming Hut ke-26 ANTV Malam Ini, Konser Meriah Ayu Ting Ting, Via Vallen, Artis India
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Live Streaming Hut ke-26 ANTV, Jumat 29 Maret 2019, Dimeriahkan Ayu Ting Ting & Via Vallen 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Live Streaming Hut ke-26 ANTV, Jumat 29 Maret 2019 mulai Jam 18.00 WIB.

Acara bertajuk Indonesia Keren 4 ini disiarkan secara Live ANTV.

Adapun Malam Puncak HUT Ke-26 ANTV bakal dimeriahkan dengan penampilan deretan penyanyi terbaik Indonesia.

Siapa saja mereka.  Ini Dia nama-namanya.

1. EVI MASAMBA 

2. ARMADA 

3. CITA CITATA 

4. DUO SERIGALA 

4. DUO GOBAS

Kolaborasi Fantastis Yang Belum Pernah Ada Bersama : 

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Hut  ANTV
Live Streaming Hut ke-26 ANTV
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Editor: taryono
Sumber: Tribun Lampung
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