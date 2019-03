32 Peserta Ikuti Kompetisi Barista Gold Latte Art yang Digelar The Gade Coffee and Gold Lampung

32 peserta mengikuti ajang Kompetisi Barista Gold Latte Art yang digelar The Gade Coffee and Gold Lampung, Sabtu (30/3/2019).

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - The Gade Coffee and Gold Lampung menggelar Kompetisi Barista Gold Latte Art, Sabtu (30/3/2019).

Kompetisi ini diikuti 32 peserta yang merupakan barista, masyarakat umum dari Lampung, dan satu peserta dari Palembang.

Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Kedaton Tyas Ari Hidayat mengatakan, kompetisi yang baru pertama kali sejak The Gade dibuka pada Desember 2018 lalu ini bertujuan untuk memperkenalkan The Gade Coffee and Gold untuk pecinta kopi di Bandar Lampung.

• Daftar Menu Kopi serta Harga di Kedai Kopi Kulo dan The Gade Coffee & Gold

Selain itu, juga untuk memberikan wadah bagi barista di Lampung untuk mengasah kemampuan masing-masing.

Peserta dinilai langsung oleh juri Sandi Prawira Maulana (Barista Profesional Lampung), Wisnu Santoso Putra (Owner Keiko Bahabia), dan Satria Wicaksono (Mural Artist Lampung).

Pemenang pertama kompetisi ini mendapatkan tropi, sertifikat, serta top tabungan emas senilai Rp 1,5 juta, pemenang kedua mendapatkan tropi, sertifikat serta top tabungan emas senilai Rp 1 juta, dan pemenang ketiga mendapatkan tropi, sertifikat serta top tabungan emas senilai Rp 500 ribu.

"Animonya lumayan besar dan jumlah peserta pun melebihi dari target awal. Disini kita juga sekaligus memperkenalkan produk Pegadaian khususnya Tabungan Emas," jelasnya, Sabtu (30/3) sore.

Tyas menambahkan, peserta juga mendapatkan pembukaan buku tabungan emas gratis.

Tabungan Emas sendiri dikenalkan kepada para barista yang kebanyakan adalah kaum milenial agar menggugah para milenial untuk investasi.

Tabungan Emas menjadi pilihan yang tepat karena selain mudah juga sangat fleksibel (dapat menabung berapapun sesuai dengan kemampuan milenial).

Dalam rangka menyambut ulang tahun Pegadaian yang ke-118 tanggal 1 April 2019 mendatang, The Gade Coffee and Gold Lampung juga memberikan promo spesial.

Yakni diskon 50 persen tanpa syarat untuk seluruh produk makanan dan minuman di The Gade Coffee and Gold Lampung pada tanggal 1 - 3 April 2019.

(tribunlampung.co.id/ana puspita)