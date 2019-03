Sambut Peringatan Isra Miraj, Polres Way Kanan Bersihkan Masjid

Personel Polres Way Kanan bersihkan masjid Sabtu 30 Maret 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Usai pelaksanaan apel pagi, seluruh personel Polres Way Kanan melaksanakan kerja bakti di Masjid Darul Fatah Polres Way Kanan, Sabtu (30/3/2019).

Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro melalui Waka Polres Way Kanan Kompol Vicky Dzulkanain mengatakan, kegiatan kerja bakti tersebut dalam rangka menyambut peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 27 Rajab 1440 H/ 2019 M, selain itu juga dalam rangka memakmurkan masjid.

“Kegiatan kerja bakti ini serempak dilaksanakan, baik di jajaran polres maupun di masing-masing polsek, sama ada nya masjid karena ini juga untuk persiapan peringatan Isra Miraj,” Kata Wakapolres.

Dalam kegiatan Kerja bakti ini tidak hanya membersihkan kaca jendela, tempat wudu, melainkan membersihkan lantai dan sekitar halaman masjid.

Kabag Sumda Polres Way Kanan Kompol Martaudin menambahkan, masjid adalah sebuah tempat ibadah umat Islam yang patut dirawat, dijaga kebersihannya.

"Dengan kondisi masjid yang bersih diharapkan masyarakat lebih banyak lagi datang beribadah bersama personel Polres Way Kanan,” ungkapnya.