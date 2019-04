Honda Forza Dinobatkan Rookie of The Year di Ajang Otomotif Award 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Motor skutik premium Honda Forza dinobatkan sebagai Rookie of The Year pada ajang penghargaan Otomotif Award 2019.

Melalui penghargaan ini, Honda Forza berhasil mengukuhkan posisinya sebagai ikon prestisius skutik besar yang mewah dan sporti.

Setelah melalui berbagai penilaian dari sisi desain, fitur, teknologi, performa, handling, kenyamanan, konsumsi bahan bakar, akomodasi, fitur, harga, serta memiliki unsur kebaruan, Honda Forza yang baru saja diluncurkan di Indonesia pada tahun lalu dinobatkan sebagai Rookie of The Year pada ajang penghargaan ini.

Menemani Honda Forza, di segmen skutik All New Honda Scoopy terpilih juga sebagai Best Medium Retro Skutik, dan Honda PCX Hybrid menjadi Best Medium Skutik 150cc.

Sementara di segmen sport, Honda CRF250RALLY dinobatkan sebagai Best High Dual Purpose, Honda CRF150L sebagai Best Low Dual Purpose.

Di segmen big bike, Honda CRF1000L Africa Twin menjadi yang terbaik di kategori Adventure Big Bike dan Honda CMX500 Rebel sebagai Best Cruiser Big Bike.

General Manager Marketing Planning & Analysis Division PT Astra Honda Motor (AHM) A. Indraputra menyampaikan apresiasinya terhadap pecinta sepeda motor di Tanah Air.

Terutama penerimaan yang baik terhadap Honda Forza sehingga mampu mengantarkan skutik premium Honda menjadi Rookie of The Year.

• Tampilan Premium pada New Honda Vario

Menurutnya, AHM menghadirkan Honda Forza untuk memberikan kesenangan dan kebanggaan tertinggi bagi para pecinta motor di Indonesia, khususnya penggemar skutik.

"Terima kasih atas penghargaan ini. Hal ini menjadi motivasi kami untuk selalu berupaya mewujudkan mimpi masyarakat melalui beragam produk terbaik Honda,” jelasnya dalam rilis, Minggu (31/3/2019).