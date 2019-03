Edin Dzeko dan Radja Nainggolan merayakan gol AS Roma ke gawang Sampdoria pada lanjutan Serie A di Stadion Olimpico, Minggu (11/10/2016).

Nonton Video Streaming AS Roma vs Napoli, Ada Promo Kuota Internet Telkomsel 30GB Hanya Rp 30 Ribu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Promo Kuota Internet Telkomsel 30GB Hanya Rp 30 Ribu, Nonton Video Streaming AS Roma vs Napoli malam ini Minggu 31 Maret 2019 pukul 20.00 WIB.

Nonton sepuasnya laga live streaming AS Roma vs Napoli malam ini via aplikasi Maxstream.

Dengan hanya membayar Rp 30 ribu, kamu bisa nonton live streaming AS Roma vs Napoli sepuasnya.

Promo Kuota internet Telkomsel 30GB cuma Rp 30 Ribu.

Telkomsel kembali menghadirkan Promo #WeekendDeal untuk pembelian kuota internet 30GB hanya Rp 30 ribu.

Paket data akan aktif selama 30 hari.

Pembelian paket bisa dilakukan via MyTelkomsel, Maxstream, atau *363*465#.

Promo belaku untuk semua pengguna kartu Telkomsel: Kartu Halo, Simpati, Kartu As, dan Loop.

Paket data yang berlimpah bisa kamu gunakan untuk menonton laga tim jagoan kamu.

• Promo Kuota Internet Telkomsel 30GB Hanya Rp 30 Ribu, Nonton Video Streaming Liverpool vs Tottenham