Download Kumpulan Lagu Alan Walker Terbaik, Ada Lirik dan Chord Lagu yang Sedang Naik Daun On My Way

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download kumpulan lagu Alan Walker, Faded, Lily hingga lagu terbaru On My Way yang jadi Theme Song game online PUBG.

Alan Walker terkenal dengan lagu Faded yang mendunia, bahkan lagu-lagu lainnya tidak kalah populer.

Seperti lagu 'Lily', 'Lost Control', 'Darkside', dan lagu lain sebagainya.

Faded telah mencuri banyak perhatian, jadi tidak heran jika di youtube viewers telah mencapai lebih dari 3 miliar.

Baru lima hari rilis, lagu ini sudah trending di youtube dengan jumlah viewers mencapai lebih dari 21 juta.

Kini kumpulan lagu terbaru dan populer Alan Walker sudah bisa didownload melalui aplikasi mendengarkan lagu Spotify.

Berikut beberapa lagu Alan Walker yang bisa kamu download.

1. On My Way Klik download disini 2. Lily Klik link download disini 3. Darkside Klik link download disini 4. All Falls Down (feat Juliander) Klik link download disini 5. Lost Control Klik link download disini 6. Faded Klik link download disini Download Album Alan Walker (Different World) Klik link download disini

Download lagu baru soundtrack theme song game online PUBG Mobile berjudul On My Way dari Alan Walker feat Sabrina Carpenter & Farruko.

Lagu terbaru theme song soundtrack game online PUBG ini baru saja dirilis pada 21 Maret 2019.

Lagu Alan Walker berjudul On My Way dipilih sebagai lagu soundtrack game online PUBG seiring dengan peluncuran PUBG Mobile untuk Royale Pass Season 6 yang dirilis pada 20 Maret 2019.