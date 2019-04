Kunker ke Polres Way Kanan, Wakapolda Lampung Sampaikan Pesan soal Ancaman Pemilu

Wakapolda Lampung Brigjen Pol Teddy Minahasa dikalungi selempang oleh polisi cilik saat kunker ke Polres Way Kanan, Senin, 1 April 2019.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Polres Way Kanan menerima kunjungan kerja Wakapolda Lampung Brigjen Pol Teddy Minahasa, Senin, 1 April 2019.

Wakapolda Lampung didampingi Karo Ops Polda Lampung Kombes Pol Yosi Hariyoso dan Dirbinmas Kombes Johni Soeroto.

Wakapolda Lampung dan rombongan disambut Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro, Forkopimda Way Kanan, dan para Kapolsek.

Wakapolda mengatakan, pada April ini Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi.

Pemilu 2019 sangat berbeda dengan pemilu-pemilu terdahulu.

Karena pemilu ini dilaksanakan secara serentak dengan pileg.

Teddy menjelaskan, ada beberapa strategi yang perlu dipahami oleh aparat dalam pengamanan pemilu.

Pertama, Polri harus mengetahui lokasi TPS.

• Jalani Tugas Pengamanan Pemilu 2019, Kapolres Lampung Selatan AKBP M Syarhan Tidur di Mobil

• Fakta-fakta Menarik Pemilu 2019 Rabu 17 April 2019 yang Perlu Diketahui

Kedua, kuasai daerah yang melaksanakan pengamanan TPS.

Hilangankan atau kurangi kerawanan di wilayah tersebut dengan cara melaksanakan patroli, dan sambangi tempat yang dianggap rawan.

“Ketiga, jalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan stakeholder dan tokoh masyarakat. Jadikan mereka partner dalam melaksanakan tugas,” kata Teddy. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)