Rayakan Ultah Pernikahan, Nia Ramadhani Ungkap Janji-janji Ardi Bakrie 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Tepat pada 1 April 2019 pasangan artis peran Nia Ramadhani (28) dan pengusaha Anindra Ardiansyah Bakrie (39), merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-9.

Nia mengaku sangat bahagia selama sembilan tahun mengarungi biduk rumah tangga bersama Ardi meski sering mengalami jatuh-bangun.

Hal itu ia ungkapkan di akun Instagram miliknya @niaramadhanibakrie dengan mengunggah foto dirinya dan Ardi.

"And here we are! 9 years of a roller coaster adventure!" tulis Nia seperti dikutip Kompas.com, Senin (1/4/2019).

Menurut Nia, selama ini Ardi telah menepati janjinya dihadapan almarhum ayahnya.

"Tapi kamu membuktikan janji kamu, saat kamu minta izin ke Alm.papa aku. Kamu bilang kamu berjanji untuk membahagiakan aku," tulis Nia lagi. Karena hal itulah Nia merasa menjadi wanita paling beruntung.

"And yes,you prove it! I am a very LUCKY WOMAN #9thanniversary," lanjutnya.

Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie menikah pada 1 April 2010.

Dari pernikahannya, pasangan ini dikaruniai tiga anak yakni, Mikhayla Zalindra Bakrie yang lahir di tahun 2012, Mainaka Zanatti Bakrie yang lahir di tahun 2015, dan si bungsu Magika Zalardi Bakrie yang lahir di tahun 2017.