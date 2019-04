Asuransi Astra Raih 4 Penghargaan di Ajang Indonesia Insurance Innovation Award 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Asuransi Astra meraih empat penghargaan sekaligus di ajang Indonesia Insurance Innovation Award 2019.

Empat penghargaan yang berhasil diraih tersebut adalah Top 10 Most Trusted Insurance Company untuk kategori asuransi umum (berdasarkan survei pelanggan), Best Financial Performance (asuransi umum dengan aset di atas Rp10 triliun).

Kemudian Most User Friendly & Satisfying Application untuk Garda Mobile Otocare, dan Innovation Award untuk happyOne.id.

Penghargaan yang diberikan oleh Majalah Gatra bekerjasama dengan ThinknovateComm ini diterima oleh Maximiliaan Agatisianus selaku SVP Investment & Corporate Planning Asuransi Astra di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Maximiliaan Agatisianus dalam rilis, Selasa (2/4/2019) mengatakan, Asuransi Astra dinilai layak menerima penghargaan Innovation Award serta Most User Friendly and Satisfying Application karena senantiasa berinovasi sebagai upaya untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan.

Hal ini dilakukan dengan memberikan added value bagi pelayanan dan memberikan kepuasan pelanggan terhadap produk dan layanan perusahaan melalui Garda Mobile Otocare dan happyOne.id.

Terakhir, berdasarkan hasil survei kepada 1200 orang pemilik polis di Jabodetabek, Asuransi Astra berhak juga dinobatkan sebagai Top 10 Most Trusted Insurance Company (General Insurance).

Lebih lanjut dijelaskan, dari tahun ke tahun, Asuransi Astra selalu berupaya mendengarkan kebutuhan pelanggan dan mewujudkannya dalam bentuk inovasi melalui produk dan layanannya.

"Keempat penghargaan yang kami terima dalam ajang ini menjadi bukti bahwa yang kami lakukan selama ini sudah benar dan menjadi motivasi bagi kami untuk dapat memberikan yang lebih baik lagi," ungkap Maximiliaan.

(Tribunlampung.co.id/Ana Puspita Sari)