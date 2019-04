Brigjen Pol Teddy Minahasa :Kita Harus Selalu Siap Mengamankan Pesta Demokrasi 2019

Rombongan Waka Polda Lampung disambut Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro, Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, Forkopimda Way Kanan, pejabat utama, para Kapolsek Jajaran dan anggota Polres Way Kanan, senin 1/4/19

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro menerima kunker (kunjungan kerja) Wakapolda Lampung Brigjen Pol Teddy Minahasa SH SIK didampingi Karo Ops Polda Lampung Kombes Pol Drs. Yosi Hariyoso, Dir Binmas Polda Lampung Kombes Drs. Johni Soeroto dan rombongan di Polres Way Kanan, Senin (01/04/2019)

Rombongan Waka Polda Lampung disambut Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro, Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, Forkopimda Way Kanan, pejabat utama, para Kapolsek Jajaran dan anggota Polres Way Kanan.

Selanjutnya Wakapolda lampung menuju ruang selasar Polres Way Kanan untuk bersilaturahmi dengan Bupati Way Kanan dan Forkopimda Kabupaten Way Kanan.

Setelah beramah tamah Waka Polda lampung menuju ke GSG Pesat Gatra Polres Way untuk memberikan pengarahan kepada seluruh anggota Polres

polisi cilik menyambut kedatangan wakapolda lampung dengan pengalungan kain tapis Lampung (Rls/humas)

Way Kanan bertujuan ingin mengenal lebih dekat dengan seluruh anggota Polres Way Kanan sekaligus membahas kesiapan personil dalam pesta demokrasi menuju Pemilu 2019 yang aman, damai dan sejuk, harapnya

Wakapolda manembahkan bulan April seluruh rakyat Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi, yang mana Pemilu tahun 2019 sangat berbeda dengan Pemilu – pemilu terdahulu, karena Pemilu ini dilaksanakan secara serentak dengan Pileg.

Lebih lanjut beliau sampaikan bahwa sesuai apa yang disampaikan Kapolres jumlah TPS (tempat pemungutan suara) di Kabupaten Way Kanan ini sangat banyak, dengan keterbatasan inilah jumlah personil, anggaran, trasportasi, dan komunikasi, tentunya kita harus siap dengan segala kekurangannya dan tetap semangat.

Masih ditempat sama Brigjen Pol Teddy menjelaskan beberapa strategi yang perlu kita pahami strategi pertama adalah Polri harus mengetahui dimana lokasi TPS , kedua adalah kuasai daerah dimana melaksanakan PAM TPS, dan hilangkan atau kurangi kerawanan di Wilayah tersebut dengan cara melaksanakan patroli, sambang ketempat yang dianggap rawan.

Sementara, strategi ketiga adalah jalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan stake holder dan tokoh masyarakat , jadikan mereka patner dalam melaksanakan tugas.

Strategi keempat personel harus mengenal TPS yang terdekat dengan TPS personil, harus dapat mendekteksi setiap ancaman ganguan guna mengantisipasi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga dapat cepat mengadakan komunikasi dengan pimpinan.

Lanjut strategi kelima, yaitu rebut simpati masyarakat karena itulah kekuatan kita dilapangan, jangan menunjukan perilaku yang kontradiktip terhadap masyarakat, Sehingga menyebabkan masyarakat akan kurang simpati kepada kita.

Diakhir arahanya Waka Polda Lampung menyampaikan bahwa tugas Polri sangat mulia, Percayalah apa yang telah diperbuat adalah demi bangsa dan negara ini, maka akan mendapatkan ganjaran dari Tuhan yang Maha Esa,”Jelas Wakapolda.