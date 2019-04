Promo Eatboss Lampung April 2019, Ada 3 Paket Bundling Menu Steak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Eatboss Lampung kembali menggulirkan promo spesial pada April 2019.

Gerai yang berada di Jalan Wolter Monginsidi No 43 Bandar Lampung ini menawarkan tiga bundling menu steak paling recommended.

Menu bundling pertama adalah sirloin plus pasta dengan 3 pilihan pasta, yakni spaghetti aglio e olio and chili flakes, spaghetti cream dan spaghetti sambal matah.

Spaghetti aglio e olio tersebut dapat ditambah topping seperti smoked beef, chicken katsu, sosis atau ayam suwir sesuai keinginan pengunjung.

Spaghetti cream sendiri bisa jadi pilihan bagi yang tidak suka pedas dan bisa tambah topping sesuai selera sesuai pilihan yang ada.

"Spaghetti sambal matah itu spaghetti yang dipadukan dengan sambal matah, yakni irisan cabe merah, bawang, irisan serai, terasi dan disiram pakai minyak panas sehingga rasanya segar dan pedas," jelas marketing Eatboss Suheri kepada Tribun, Selasa, 2 April 2019.

Bundling sirloin plus pasta ini ditawarkan dengan harga Rp 60.500, sudah termasuk tax and service (harga outlet) atau Rp 64.240 sudah termasuk tax and service untuk pembelian melalui Go-Food.

Menu bundling yang kedua yakni tenderloin plus pasta dengan harga Rp 60.500 untuk harga di outlet dan Rp 64.240 untuk pembelian via Go-Food.

"Pilihan pasta dan topping pastanya sama dengan paket sirloin plus pasta. Steaknya, baik tenderloin maupun sirloin juga bisa memilih tingkat kematangan dan sausnya. Untuk pilihan saus mulai dari mushroom sauce, BBQ sauce dan spicy BBQ sauce," imbuh dia.