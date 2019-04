Toyota Tampil di GIIAS 2019 Surabaya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, SURABAYA - Rangkaian pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 mulai berlangsung di kota Surabaya, Jawa Timur.

Ajang GIIAS 2019 berlangsung di Exhibition Hall, Grand City Convex, Surabaya pada 29 Maret - 7 April 2019 dengan jam pameran mulai pukul 10.00 hingga 21.30 WIB.

Menempati booth K Exhibition Hall di GIIAS 2019, Auto2000 ditunjuk oleh PT Toyota-Astra Motor (TAM) menjadi penanggungjawab booth Toyota untuk berpartisipasi bersama dealer Toyota lain dari sekitar kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, Jawa Timur.

Operation Manager Auto2000 Area Jawa Timur Hendra Purnawan dalam rilis, Selasa (2/4/2019) mengatakan, tak kurang dari 6 unit mobil baru Toyota dipajang di area seluas 300 m2 untuk memikat hati warga Surabaya dan sekitarnya.

Keenam unit mobil tersebut adalah New Rush 1.5 S M/T, New Yaris 1.5 S A/T TRD, All New Camry V A/T, New Veloz 1.5 M/T, Venturer 2.4 A/T, dan All New Fortuner 2.4 VRZ TRD A/T.

Kehadiran All New Camry sangat ditunggu khalayak Surabaya mengingat ini pertama kalinya sedan mewah Toyota yang baru saja launching bulan Januari 2019 itu tampil di ajang pameran sebesar GIIAS 2019 Surabaya.

"Guna memikat hati calon pembeli, disediakan berbagai program promo memikat seperti bunga spesial mulai dari 4,15 persen dan hadiah langsung khusus untuk pembelian leasing via Toyota Astra Finance (TAF) dan Astra Credit Companies (ACC)," jelas dia.

Sementara untuk pembayaran tunai disertai penggunaan asuransi Garda Oto juga mendapatkan hadiah langsung untuk 100 pembeli pertama.

Untuk pembelian secara tunai dan kredit, ada kesempatan mengikuti undian dengan hadiah voucher belanja senilai Rp 500 ribu, smartphone, smart TV, sepeda MTB dan sepeda motor, syarat dan ketentuan berlaku.

Selain itu, ada juga program Surprise Deals yang memberikan kesempatan untuk mengikuti flash sale sehingga dapat memiliki 1 unit Avanza seharga Rp 5 juta dan 100 buah Samsung Galaxy S10 seharga Rp 500 ribu juga akan didapatkan hanya bagi pembeli Toyota pada sales advisor Auto2000 pada event GIIAS 2019 ini.

Saat ini, lanjut Hendra, merupakan momen yang sangat tepat untuk membeli mobil baru karena di bulan Juni nanti umat muslim merayakan hari raya Idul Fitri.

Diharapkan mobil yang dibeli bisa dipakai untuk keperluan Lebaran nanti.

Selain itu pada pameran GIIAS 2019 Surabaya, Auto2000 menampilkan line-up komplit serta ragam promo memikat yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terutama pencinta Toyota.

"Semua benefit tersebut sejalan dengan konsep layanan baru kami yakni ‘Auto2000 Lebih’ dengan tagline ‘Urusan Toyota Lebih Mudah’,” pungkas Hendra.

(Tribunlampung.co.id/Ana Puspita Sari)