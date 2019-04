TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Wakapolda Lampung Brigjen Pol Teddy Minahasa, SH SIk didampingi Karo Ops Polda Lampung Kombes Pol Yosi Hariyoso dan Dir Binmas Polda Lampung Kombes Johni Soeroto menghadiri talkshow dan dialog interaktif dengan tema iklan-iklan Caleg di GSG Pemda Kabupaten Way Kanan, Senin (01/04/2019.)

Wakapolda Lampung Hadiri Talkshow dan Dialog Interaktif Pemilu Damai 2019 di Way Kanan (Rls/humas)

Kegiatan ini juga dihadiri Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro, Forkopimda, Pejabat Utama Polres Way Kanan, Ormas, LSM, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Camat Se Kabupaten Way Kanan, masing-masing Parpol Se Kabupaten Way Kanan, PWI Kabupaten Way Kanan dan tamu undangan.

Dalam kesempatan ini, tidak hanya Dirbinmas Polda Lampung sebagai narasumber talk show ada juga Komisioner KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami dan pengamat politik Robi Cahyadi.

Kegiatan Talk Show diisi dengan beberapa sesi yakni sesi Dialog Interaktif, sesi tanya jawab dan sesi kuis dengan dorprize yang telah disiapkan panitia.

Waka Polda Lampung, menyampaikan bahwa mayoritas pemilih di Kabupaten Way Kanan merupakan pemilih Milenial atau pelajar – pelajar yang baru mendapatkan hak untuk memilih dalam kegiatan Pemilu tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 mendatang.

Selain itu , Brigjen Pol Teddy Minahasa mengatakan bahwa Polri khususnya Polda Lampung, siap mengawal dan mengamankan proses jalannya Pemilu tahun 2019 agar berjalan dengan aman, damai dan sejuk.

Terkait kerawanan, Pihaknya telah mepetakan lokasi kerawanan di wilayah hukum Polres Way Kanan dimohon untuk saling berkoordinasi baik dari pihak KPUD Kabupaten Way Kanan dan Bawaslu Kabupaten Way Kanan sehingga kerawanan yang terjadi dapat ditanggulangi,” Tegas Wakapolda Lampung.