Wings Air Layani Penerbangan di Bandara Gatot Subroto Way Kanan, Ini Rutenya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Maskapai Wings Air akan melayani penerbangan di Bandara Gatot Subroto Way Kanan.

Bandara Gatot Subroto akan mulai beroperasi secara komersil pada Senin 8 April 2019.

Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya mengatakan, peresmian Bandara Gatot Subroto menjadi bandara komersil dilakukan Sabtu 6 April 2019.

Menurutnya, peresmian secara komersial dapat diselenggarakan usai penandatanganan persetujuan dengan Kementerian Perhubungan, Mabes TNI AD dan Gubernur Lampung, pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Pesawat yang akan lepas landas di bandara Gatot Subroto, rencananya jenis pesawat ATR 72.

"Wings Air yang akan beroperasi di Bandara Gatot Subroto Way Kanan. Mereka akan melayani rute penerbangan Way Kanan - Palembang, Way Kanan - Jakarta melalui Bandara Halim Perdana Kusuma," ujarnya.

Untuk mendukung penerbangan perdana, pemerintah pusat telah melakukan persiapan dengan mendatangkan beberapa perlengkapan peralatan bandara seperti x-ray, pembangunan ruang tunggu sementara, ruang kedatangan dan lainnya.

Fasilitas yang ada saat ini tenda temporary.

Saat ini sedang dibangun terminal (keberangkatan dan kedatangan) yang diperkirakan pertengahan bulan Mei 2019 akan selesai‎.

Walk thorugh, metal detector, pkp-pk (mobil pemadam kebakaran), AFIS Juga sudah ada.