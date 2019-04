Daftar Harga Mobil Suzuki Ertiga Maret 2019, Ertiga Sport Didiskon Rp 20 Juta

PT Persada Lampung Raya melaunching All New Ertiga Suzuki Sport.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Daftar harga Mobil Suzuki Ertiga bulan Maret 2019.

All New Ertiga Sport dan All New Ertiga. Ada diskon hingga Rp 20 juta.

Suzuki Ertiga Sport (KOMPAS.COM)

Tipe dan Harga

ALL NEW ERTIGA SPORT (SS M/T) Rp 241.000.000

ALL NEW ERTIGA SPORT (SS A/T) Rp 251.500.000

ALL NEW ERTIGA (GA M/T) Rp 196.000.000

ALL NEW ERTIGA (GL M/T) Rp 215.500.000

ALL NEW ERTIGA (GL A/T) Rp 226.000.000

ALL NEW ERTIGA (GX M/T) Rp 229.500.000

ALL NEW ERTIGA (GX A/T) Rp 240.000.000

