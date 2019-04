ILUSTRASI (DJ Katty Butterfly) - Download Lagu DJ Remix Paling Hits, Gudang Lagu MP3 Ada Remix Terbaru On My Way Alan Walker

Lagu-lagu Electronic Dance Musik (EDM) atau biasa disebut musik remix, DJ remix atau musik dugem memiliki banyak penggemar dari kalangan muda.

Musik remix digemari karena memberi alternatif pada jenis musik dan lagu yang biasanya sudah terlebih dahulu populer.

Racikan terbaru musik ini biasanya dilakukan oleh disc jokey (DJ) dengan mencampur berbagai jenis musik kemudian dikemas secara elektrik sehingga menghasilkan lagu dan musik dengan warna baru.

Dari situ kemudian muncullah istilah DJ remix.

Lagu-lagu populer yang sering diremix diantaranya lagu dangdut terbaru yang dinyanyikan penyanyi-penyanyi muda seperti Nella Kharisma, Via Vallen, Siti Badriah dan sebagainya.

Tak cuma lagu dangdut, lagu-lagu pop populer milik Ed Sheeran hingga Maroon 5 pun kerap digubah menjadi musik bernuansa DJ remix.

Salah satu DJ remix yang cukup populer adalah DJ Tyto.