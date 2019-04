Saat Sahur Termasuk Waktu Mustajab untuk Berdoa, Berikut Penjelasan Ustaz Ahmad Luviadi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sebelum menjalankan ibadah puasa, umat Muslim dianjurkan untuk makan sahur.

Ternyata, waktu makan sahur juga menjadi waktu mustajab untuk berdoa.

Bagaimana penjelasan waktu makan sahur menjadi waktu mustajab untuk berdoa?

Berikut, uraian Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Lampung (UML), ustaz Ahmad Luviadi.

Menurut ustaz Ahmad Luviadi, umat Muslim yang akan mengerjakan ibadah puasa dianjurkan untuk santap sahur, sebelum melaksanakan ibadah puasa.

Rasulullah SAW bersabda, “Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan.” (HR Bukhari no 1923 dan Muslim no 1095).

Imam Nawawi berkata bahwa bentuk keberkahan makan sahur di antaranya karena waktu itu orang bangun.

Ada zikir dan doa pada waktu mulia tersebut.

• Ketentuan Mandi Junub Saat Bulan Ramadan, Sebaiknya Mandi Junub Sebelum Sahur

Saat itu adalah waktu diturunkannya rahmat serta diterimanya doa dan istigfar. (Syarh Shahih Muslim, 9: 182)

"Dalam hadis ini, bisa dilihat keberkahan waktu sahur tersebut," kata ustaz Ahmad Luviadi, Selasa (2/4/2019).