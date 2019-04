Sinopsis Film London Has Fallen dan Welcome To The Punch yang Tayang Malam Ini di Bioskop TransTV

Film London Has Fallen tayang malam ini, Kamis 4 April 2019 di Bioskop Trans TV

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Malam ini, Kamis (4/4/2019) akan ada dua film keren yang tayang di Bioskop Trans TV.

Kedua film tersebut bakal tayang dipukul 21.30 dan 23.30 WIB.

Adapun kedua film tersebut adalah London Has Fallen yang bakal tayang pada pukul 21.30 WIB.

Sedangkan film keduanya adalah Welcome To The Punch yang akan diputar pada pukul 23.30 WIB.

Film London Has Fallen sendiri merupakan sekuel dari film Olympus Has Fallen' yang mengambil setting di Gedung Putih.

Film inimenghadirkan permainan apik dari Gerard Butler yang berperan sebagai Mike Banning.

Sementara di film Welcome To The Punch menghadirkan permainan apik James McAvoy.

Makanya jangan sampai ketinggalan menyaksikan dua film aksi keren ini.

• Daftar dan Jadwal Film Tayang di Bioskop Lampung Hari Ini. Ada 3 Film Indonesia Tayang Perdana!

Sinopsis London Has Fallen

Film London Has Fallen ini menceritakan tentang badan intelijen barat dari G8 yang menyelidiki pedagang senjata Pakistan, Aamir Barkawi (Alon Moni).