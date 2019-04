Ilustrasi. Harga Mobil Honda New Jazz Terbaru April 2019, Bandingkan dengan Harga Maret 2019.

paultan via kompas.com

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi kamu yang ingin membeli mobil Honda New Jazz, yuk simak harga mobil Honda New Jazz terbaru April 2019 berikut ini.

Kepada Tribunlampung.co.id pada Jumat (5/4/2019), Sales Supervisor Honda Arista Lampung, Muhammad Haikal mengungkapkan, harga mobil Honda New Jazz terbaru April 2019 merupakan harga on the road (OTR) Lampung.

Berikut, harga mobil Honda New Jazz terbaru April 2019.

1. Honda New Jazz S MT Rp 255.000.000.

2. Honda New Jazz S CVT Rp 265.000.000.

3. Honda New Jazz RS MT Rp 284.000.000.

4. Honda New Jazz RS CVT Rp 294.000.000.

Daftar harga mobil Honda New Jazz terbaru April 2019 tidak mengalami perubahan dengan bulan sebelumnya, Maret 2019.

• Daftar Harga Mobil Honda Terbaru April 2019, Civic, All New City, New Jazz, All New Brio, Mobilio

Sementara, berikut daftar lengkap harga mobil Honda terbaru April 2019.

Accord