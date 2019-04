TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy A20.

Di situs Dinomarket, Samsung Galaxy A20 dibanderol Rp 2.299.000.

Samsung Galaxy A20 dengan Kamera ganda yang sederhana dan mudah digunakan memberi Anda foto yang cerah dan jelas hanya dengan satu sentuhan.

Dua kamera belakang 13MP dan 5MP dengan sudut lebar 123 ° dibuat untuk bagaimana Anda memotret, jadi biarkan kreativitas Anda bebas dan mengambil foro saat Anda pergi.

See and share more of your world

Anda melihat lebih luas hasil foto Anda dengan Kamera Ultra Wide.

Dengan mode wide dan ultra wide agar lebih pas dalam bidikan, Anda tidak akan ketinggalan momen dari tempat Anda berdiri.

Di tambah sekarang bahkan lebih mudah untuk mendapatkan panorama yang luar biasa.

Go big on a big screen

Samsung Galaxy A20 dengan Layar HD+ sAMOLED 6,4 inci untuk ponsel yang Anda sukai.