Harga Bawang Merah di Pasar Kalianda Lampung Selatan Naik

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN - Harga bawang merah di Pasar Kalianda dan beberapa pasar di kabupaten Lampung Selatan sepekan terakhir, naik.

Saat ini harga bawang merah di Pasar Kalianda, Lampung Selatan, mencapai Rp. 42.000 per kilogram.

Padahal pada bulan Maret lalu harga bawang merah di Pasar Kalianda, Lampung Selatan, masih Rp. 30.000 per kilogram.

“Memang untuk bawang merah terus merangkak naik. Awal bulan Maret lalu masih berkisar Rp 30 ribu. Sekarang sudah mencapai Rp 40 ribu hingga Rp 42 ribu. Fluktuatif,” kata Ida, pedagang di Pasar Kalianda, Lampung Selatan, Minggu (7/4/2019).

Untuk harga beras masih relatif stabil. Beras kualitas 1 harganya Rp11 ribu per kilogram, kualitas 2 Rp 10 ribu per kilogram dan kualitas 3 Rp 9 ribu per kilogram.

Untuk minyak goreng kemasan Rp14 ribu per kilogram. Minyak goreng curah Rp 11 ribu per kilogram.

Gula pasir kemasan Rp 17 ribu per kilogram, sedangkan gula pasir curah Rp. 10.500 per kilogram.

Untuk daging sapi Rp 120 ribu per kilogram, daging ayam Rp 38 ribu per kilogram dan daging ayam kampung Rp 60 ribu per kilogram. Telur ayam ras Rp 23 ribu per kilogram.

Cabai merah Rp 20 ribu per kilogram. Cabai rawit Rp 20 ribu per kilogram. Bawang putih Rp 35 ribu per kilogram.

“Untuk harga bahan pokok relatif masih stabil. Tetapi memang pada bawang merah ada kenaikan harga,” terang kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Lampung Selatan, Qorinilwan.

Menurut dirinya pihaknya akan terus memantau pergerakan harga menjelang memasuki puasa ramadan pada awal bulan Mei.

Sejauh ini, kata dia, untuk distribusi barang kebutuhan pokok ini relatif lancar, tidak terkendala.

