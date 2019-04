VIDEO - Prodia Gelar Seminar Nasional, Perkenalkan Personalized Nutritions

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID BANDAR LAMPUNG - Laboratorium Klinik Prodia menggelar Gathering Media Lampung.

Acara dilaksanakan di Els Coffee Mall Boemi Kedaton (MBK) Sabtu, (6/4/2019).

Di adakanya Gathering Media terkait penyelenggaraan acara Seminar Nasional untuk awam, terlebih untuk mengenalkan lebih dalam tentang Laboratorium Klinik Prodia kepada masyarakat luas khususnya warga Lampung.

Seminar Nasional ini nantinya akan mengusung tema "Get Nutrified ? Ask Your DNA!".

Seminar Nasional tersebut nantinya akan diselenggarakan di MBK, Jalan Teuku Umar, Kedaton, Bandar Lampung Sabtu, (6/4/2019) siang hari.

Dalam acara seminar ini akan dihadiri pembicara, yakni dr. Yusuf Aulia Rahman, Sp.pd. dan Indah Saputri, S. Si. Yang akan memperkenalkan dan memaparkan lebih jauh tentang Personalized Nutritions.

Reskia Dwi Lestari selaku Marketing Communication Manager Prodia berharap jika nantinya Seminar Nasional untuk awam ini.

Dapat mendukung masyarakat menjalani gaya hidup yang sehat, dengan baik dan benar sesuai kebutuhan tubuh masing-masing.

"Saat ini sudah mulai menjadi tren dikalangan masyarakat untuk menjali gaya hidup sehat seperti menjalani diet mayo, diet keto, melakukan yoga, zumba, pound fit atau lari merathon dan kegiatan fisik lainnya", ucapnya saat acara Gathering Media Sabtu, (6/4/2019).

Reskia menambahkan jika sudah semesti masyarakat yang menjalani pola hidup sehat, sudah harus tau juga makan-makanan apa saja nantinya yang harus dikonsumsi.