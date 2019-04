VIDEO - PT Persada Lampung Raya Raih Penghargaan Platinum Dealer SDQA 2018

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT Persada Lampung Raya selaku dealer resmi mobil Suzuki di Lampung merayakan penghargaan Platinum Dealer SDQA 2018, Sabtu, 6 April 2018.

Operasional Manajer PT Persada Lampung Raya Wibowo Santoso mengatakan, penghargaan didapat setelah audit dilakukan oleh Suzuki Indomobil Sales.

"Penghargaan ini membuktikan bahwa proses kerja di semua cabang PT Persada Lampung Raya berjalan dengan sangat baik. Mulai dari penjualan, servis, spare part, hingga kepuasan pelanggan," kata Wibowo.

Menurut Wibowo penjualan mobil Suzuki di Lampung tahun 2018 mengalami kenaikan 60 persen di banding tahun 2017.

Sedangkan untuk market share, di tahun 2018 sebesar 12 persen.

Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 10 persen.

Tahun ini, penjualan dan market share akan kembali ditingkatkan.

Penjualan ditargetkan peningkatan lebih tinggi 10 persen dibanding peningkatan tahun 2018 untuk penjualan.

Sedangkan untuk market share ditargetkan meningkat 4-5 persen dibanding tahun 2018.

Selain itu, masing-masing manajer ada KPI. Setiap bulan KPI itu akan direview.

Kalau KPI menurun akan dikoreksi apa yang menyebabkan menurun. Sehingga diharapkan KPI itu akan terus meningkat.

"Dengan begitu target kami untuk kembali mendapatkan penghargaan platinum di tahun 2019 akan tercapai. Penghargaan platinum di tahun 2018 pun membuat kami sangat bersyukur, karena di tahun 2017 kami mendapatkan penghargaan gold," ujar Wibowo.

Dalam perayaan penghargaan Platinum Dealer SDQA 2018 ini, PT Persada Lampung Raya mengumumkan Sigit Riyanto sebagai The Best New Comer 2018 dan Suhendi sebagai The Best Partman Branch Dealer 2018 dalam Suzuki Victorious Contest. Selain itu juga diumumkan Wiwik Prihatin sebagai The Best Sales 2018 dan Dewi Rukmini sebagai The Best Sales Head 2018.

"Kami sangat bersyukur mendapatkan penghargaan platinum, karena tahun 2017 penghargaan yang kami dapatkan Gold. Tahun 2019, kami menargetkan bisa kembali mendapatkan platinum," kata Wibowo.

