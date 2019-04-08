Lagu Korea Mamamoo

Download MP3 Lagu Gogobebe Mamamoo

Download MP3 Lagu Gogobebe Mamamoo, Lagu Korea Ini Dirilis 14 Maret Lalu

Download MP3 Lagu Gogobebe Mamamoo
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Download MP3 Lagu Gogobebe Mamamoo 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID­ – Download Mp3 Lagu Gogobebe dari Mamamoo.

Mamamoo merilis mini album kesembilan mereka “white wind”.

Pada tanggal 14 Maret mereka merilis lagu yang  berjudul Gogobebe.

Grup vokal wanita asal Korea Selatan ini terkadang ditulis sebagai MAMAMOO.

Yang dibentuk oleh Rainbow Bridge World pada tahun 2014.

Grup ini secara resmi memulai debutnya pada tanggal 19 Juni 2014 dengan lagu “Mr. Ambigious”.

Pada akun Mamamoo dengan jumlah subrcribe 1.537.256

Merilis vidio pada tanggal 2 Maret 2019 tepat 5 hari yang lalu.

Hingga kini video telah ditonton 131.893 kali.

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Ini dia Lirik lagunya

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Download MP3 Lagu Gogobebe Mamamoo
lagu korea
Download MP3 Lagu Gogobebe
Penulis: Resky Mertarega S
Editor: taryono
Sumber: Tribun Batam
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