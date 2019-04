Download Video YouTube BLACKPINK Kill This Love Lirik-Terjemahan, 4 Hari Ditonton 120 Juta Kali

Download video Lagu Kill This Love BLACKPINK, Lagi Trending di YouTube, hanya dalam 4 hari sudah ditonton 120 juta kali.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Fenomena luar biasa ditunjukkan supergirl Korea, BLACKPINK. Hanya dalam waktu 4 hari setelah tayang perdana di YouTube, video klip lagu terbarunya, Kill This Love, sudah ditonton sampai 120 juta kali.

Video klip BLACKPINK bahkan mengalahkan video lagu On My Way dari Alan Walker di deretan Trending YouTube.

Lagu terbaru BLACKPINK Kill This Love bisa ditonton di akun resmi BLACKPINK di YouTube sejak Kamis 4 April 2019.

Hingga Senin 8 April 2019 pukul 13.00, videonya sudah ditonton lebih dari 120 juta kali.

Video lagu Kill This Love ini sudah diberi like sebanyak 5.186.970 kali, sementara yang memberi simbol jempol terbalik hanya 270.972.

Bagi penggemar BLACKPINK yang memiliki perangkat iPhone maupun laptop keluaran Apple, sudah bisa mendownload lagu ini melalui tiga cara, yakni:

Pertama, melalui iTunes dengan alamat http://smarturl.it/KillThisLove/iTunes

Kedua, melalui Apple Music dengan alamat http://smarturl.it/KillThisLove/AppleMusic

Ketiga, melalui Spotify dengan alamat http://smarturl.it/KillThisLove/Spotify

Banyak penggila BLACKPINK yang belum memiliki akun iTunes, Apple Music, maupun Spotify. Maka, lagu ini bisa ditonton dan download video di YouTube menggunakan perangkat HP Android maupun komputer PC atau desktop.