Kapolda Lampung Menghadiri Peresmian Bandara Gatot Subroto di Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto menghadiri peresmian Lanudad Gatot Subroto menjadi penerbangan sipil di Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan. Sabtu (06/04/2019)

Acara Peresmian dihadiri Menteri perhubungan Bpk Ir. Budi Karya Sumadi, Kepala staf TNI AD Jendral Andika Prakasa, Dankodiklat TNI Letjen TNI Putranto Sos., Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan SIP, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan, Walikota/Bupati se Prov Lampung,Kapolres way Kanan, Ketua DPRD Kab Way kanan serta Tokoh Masyarakat Kab.Way Kanan.

Sementara itu Gubernur Lampung Ridho dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas terwujudnya bandara yang telah direncanakan sejak tahun 2006. Mungkin rezekinya di masa kita,” ujar Ridho kepada para pejabat yang hadir.

“Terimakasih juga kepada Bapak Presiden atas berkenan beliau karena hari ini Menteri Perhubungan dan Kasad berada di tengah kita untuk meresmikan Lanud TNI Angkatan Darat Gatot Soebroto Way Kanan, mudah -mudahan dengan di resmikan Bandara Gatot Subroto ini akan memperlancar dan mempercepat Transportasi lewat udara.

Sementara Menteri Perhubungan mengucapakan banyak terimakasih kepada Pak Kasad bisa langsung ACC Bandara Gatot Subroto untuk dapat digunakan.

Budi Karya Sumadi menambahkan Gubernur Ridho merupakan sosok marketing” yang piawai mengajukan permintaan demi mensejahterakan masyarakat Lampung.

"Pak Presiden yang memerintahkan saya tahun anggaran berikutnya landasan diperpanjang menjadi 2.400 meter,” katanya. Dia menyatakan bangga dengan Lampung karena semua tokohnya memberikan dorongan.

Setelah memberikan sambutan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, menekan tombol sirene tanda peresmian bandara udara di dampingi oleh Gubernur Lampung, Bupati Way Kanan, Bupati Oku Timur, Jendral TNI Andika Perkasa.