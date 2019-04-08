Pemilu 2019

Profil Partai Peserta Pemilu 2019, Daftar Lengkap Parpol Peserta Pemilu 17 April 2019

Berikut, profil partai peserta Pemilu 2019 yang bakal berlangsung pada 17 April 2019.

Profil Partai Peserta Pemilu 2019, Daftar Lengkap Parpol Peserta Pemilu 17 April 2019
tribunlampung.co.id/dodi kurniawan
Ilustrasi - Pemilu 2019. Profil Partai Peserta Pemilu 2019, Daftar Lengkap Parpol Peserta Pemilu 17 April 2019. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, profil partai peserta Pemilu 2019 yang akan berlangsung pada 17 April 2019.

Sebanyak 16 partai menjadi peserta Pemilu 2019.

Selain itu, ada 4 partai lokal di Aceh.

Bagaimana profil partai peserta Pemilu 2019?

Berikut, profil partai peserta Pemilu 2019 yang bakal berlangsung pada 17 April 2019.

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

Ketua Umum

A. Muhaimin Iskandar

5 Warna Surat Suara, Sudah Tahu Apa Saja yang Dipilih pada Pemilu 2019 17 April 2019?

Sekretaris Jenderal
Abdul Kadir Karding

Bendahara Umum
Eko P Sandjojo, BSEE, MBA

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Tags
profil partai peserta Pemilu 2019
17 April 2019
partai lokal
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
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