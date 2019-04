Sebulan Jelang Ramadan, Harga Sembako Terpantau Stabil

Laporan Reporter Tribun Lampung Indra Simanjuntak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Satu bulan menjelang Ramadan, harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional Kota Metro terpantau masih stabil.

Kasi Pengembangan Usaha Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Metro Astuti mengatakan, pihaknya setiap hari mendata harga sembilan bahan pokok di pasar-pasar tradisional. Dimana harga-harga relatif stabil.

"Memang ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan. Tapi ada juga yang turun. Intinya masih normal. Seperti harga cabai rawit dari Rp 15.750 per kg naik menjadi Rp 16.500," ujarnya, Senin (8/4).

Selanjutnya bawang merah yang sempat mencapai harga Rp 37 ribu per kg, per minggu ini kembali turun pada kisaran Rp 36.500. Pun demikian bawang putih kating yang sempat menyentuh level Rp 49 ribu turun menjadi Rp 47.500 per kg.

Ia mengaku, Disdag akan menyurvei harga-harga bersama Forkopimda Kota Metro menjelang puasa dan Idul Fitri secara berkala. Serta memastikan kelancaran distribusi dan tidak adanya penimbunan barang.

Sementara Anas, salah satu pedagang sembako menilai, dalam beberapa minggu terakhir, harga bawang merah mengalami kenaikan. Ini dikarenakan pasokan bawang merah dari distributor berkurang.

"Sekitar Rp 25 ribu lah. Terus naik-naik, sekarang kita jual Rp 38 ribu. Nah, kalau harga naik ini biasanya pasokan berkurang. Jadi barang langka kan. Makanya harga naik. Mungkin karena cuaca atau apa, yang jelas kita terima sudah naik," imbuhnya.

Komisi I DPRD meminta pemkot memantau kenaikan harga pada pasar-pasar yang ada di wilayah setempat.

"Biasanya memang naik. Tapi yang kita khawatirkan apakah naiknya itu wajar atau tidak. Apalagi ini ada dua momen besar. Pertama pemilu, dan tidak lama dari itu kita akan masuk bulan Ramadan," ujar Ketua Komisi I Basuki, kemarin.

Karena itu, ia meminta agar kedua momen tersebut tidak luput dari pantauan agar tidak dimanfaatkan para spekulan. Meskipun, kenaikan harga pada awal Ramadan merupakan hal normal yang selalu terjadi dari tahun ke tahun.

"Intinya, ketersedian atau arus distribusi yang bisa memicu harga semakin meningkat itu terjaga. Sehingga tidak membuat panic buying masyarakat," tuntasnya.(dra)

Suasana Kantor Dinas Perdagangan Metro, Senin (8/4) siang.