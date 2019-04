Tiga Tersangka Kasus Sabu Ditangkap Polres Way Kanan dalam Sehari

barang bukti sabu yang diamankan Polres Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Dalam kurun waktu sehari, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Way Kanan menangkap tiga orang pemuda, terlibat penyalahgunaan narkotika.

Pertama ‎tersangka Inisial HRM (22) warga Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

Kemudian SI (39) Warga Kampung Kaliapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dan WS (40) Warga Kampung Mulya Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

Kasat Reserse Narkoba Polres Way Kanan Inspektur Satu Andre Try Putra menjelaskan penangkapan HRM berawal dari informasi masyarakat bahwa Sabtu (6/4/2019) sekitar pukul 20.00 WIB, di Kampung Sumber Rejeki Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan sabu.

Petugas yang mendapatkan informasi melakukan penyelidikan.

Tiba di lokasi, petugas mendapati seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan.

Petugas menyergap HRM. Ketika digeledah pemuda tersebut membawa satu bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga sabu dengan berat bruto 0.30 gram.

Kemudian anggota kembali menangkap ‎tersangka SI (39) dan WS (40).

Penangkapan dilakukan pada hari Sabtu (6/4/2019) sekitar pukul 20.00 Wib.

Polisi memperoleh informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan sabu di Kampung Kalipapan Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

Mendapat informasi tersebut, polisi melakukan penyelidikan ke salah satu rumah warga yang diduga tempat penyalahgunaan narkotika.

Sekitar pukul 22.00 WIB, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Way Kanan menyergap ke dalam rumah dan menangkap SI dan WS.

Hasil penggeledahan di salah satu kamar rumah SI , petugas memperoleh barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu, enam lembar plastik klip bekas pakai, satu buah jarum bakar, dua buah kaca pirek, dua korek api gas, dua buah cotton bud dan delapan batang pipet plastik.

Atas perbuatannya para tersangka dijerat pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun paling lama 20 tahun.‎

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)