Ditanya Prediksi Pemenang Pilpres 2019, Karni Ilyas ILC TV One Beri Jawaban Tegas 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pembawa Acara ILC TV One Karni Ilyas ditanya prediksi pemenang Pilpres 2019 oleh netizen.



Apa Jawabannya?



Sebelumnya, Karni Ilyas via akun resmi Instagramnya, Senin 8 April 2019, mengabarkan tema ILC TV One edisi Selasa 9 April 2019, pukul 20.00 WIB yang membahas mengenai El Clasico Jokowi vs Prabowo: Siapa Pemenangnya?



Alih-alih memberikan jawaban pasti, Karni Ilyas malah meminta sang netizen untuk mendengarkan jawaban dari para pakar yang bakal dihadirkan di ILC malam ini.





Jawabannya kita dengar dari para pakar besok. Saksikan ILC, Selasa pkl 20.00 wib, besok berjudul "El Clasico Jokowi vs Prabowo: Siapa Pemenangnya?" Semoga pertanyaannya terjawab.

Sebelumnya, President ILC TV One Karni Ilyas mengaku telah bertemu dengan Capres 01 Jokowi dan Capres 02 Prabowo.

Hal itu disampaikan Karni Ilyas via akun resmi Twitter-nya, Minggu 7 April 2019.

Karni Ilyas mengaku bertemu dengan Prabowo di Jakarta pada malam hari.

Lalu siangnya bertemu dengan Jokowi di Bogor.

Apa yang dibicarakan?

"Yang menarik kedua Capres sama-sama semangat dan optimistis akan memenangkan Pilpres 17 April nanti," tulisnya.

Unggahan Karni Ilyas pun banjir komentar dari netizen.

Ada yang bertanya apakah Karni Ilyas juga bertemu dengan Cawapres 01 dan Cawapres 02. Ada juga mendukung Karni Ilyas menemui 2 pasangan capres tersebut.