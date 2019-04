Download Lagu BLACKPINK Kill This Love dan Alan Walker On My Way, Gudang Lagu mp3 Lirik Terjemahan

Personel BlackPink. Lagu mp3 BLACKPINK bisa didownload antara lain melalui iTunes, spotify, dan video BLACKPINK ditonton dan didownload via YouTube.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Demam BLACKPINK melanda dunia. Lagu terbaru supergirl dari Korea ini, Kill This Love, merajai tontonan di YouTube.

Hanya dalam waktu 5 hari setelah tayang perdana di YouTube, video klip lagu terbaru BLACKPINK, Kill This Love, sudah ditonton lebih dari 135 juta kali.

Demam video klip BLACKPINK bahkan mengalahkan video lagu On My Way dari Alan Walker di deretan Trending YouTube.

Lagu terbaru BLACKPINK Kill This Love bisa ditonton di akun resmi BLACKPINK di YouTube sejak Kamis 4 April 2019.

Hingga Selasa 9 April 2019 pukul 16.00 WIB, videonya sudah ditonton lebih dari 134,794 juta kali.

Video lagu Kill This Love ini sudah diberi like sebanyak 5.470.534, sementara yang memberi simbol jempol terbalik hanya 298.018.

Bagi penggemar BLACKPINK yang memiliki perangkat iPhone maupun laptop keluaran Apple, sudah bisa mendownload lagu ini melalui tiga cara, yakni:

Pertama, melalui iTunes dengan alamat http://smarturl.it/KillThisLove/iTunes

Kedua, melalui Apple Music dengan alamat http://smarturl.it/KillThisLove/AppleMusic

Ketiga, melalui Spotify dengan alamat http://smarturl.it/KillThisLove/Spotify

