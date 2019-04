Konsumsi Sabu, Seorang Pemuda Tak Berkutik Ditangkap Satnarkoba Polres Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Anggota Satnarkoba Polres Way Kanan mengamankan pelaku penyalahgunaan narkotika yang diduga jenis sabu.

Penangkapan berlangsung di Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan. Selasa (09/04/2019).

Tersangka Inisial FR (36) warga Kampung Tanjung Raja Giham Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro melalui Kasatnarkoba IPTU Andre Try Putra menjelaskan, penangkapan TSK FR berawal dari anggota satresnarkoba Polres Way Kanan memperoleh Informasi dari masyarakat.

Pada Senin tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, disalah satu rumah warga Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sering dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu

Satresnarkoba Polres Way Kanan yang memperoleh Informasi melakukan penyelidikan.

Hasilnya pada hari Senin (08/04/2019) sekitar pukul 16.30 WIB dilokasi, mendapati seorang laki-laki yang sedang menggunakan Narkotika diduga jenis sabu didalam rumah.

Petugas lansung mengamankannya tanpa ada perlawanan dan mengaku bernama dengan inisial FR.

Saat diamankan barang bukti yang diketemukan berupa seperangkat alat hisap sabu (bong) dari botol plastik.

Minuman ringan berisikan cairan bening, satu batang jarum bakar yang terbuat dari cotton bud, satu buah kaca pirek, satu buah korek api gas dan tiga batang pipet plastik.

Selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas perbuatannya tersangka bisa dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun paling lama 20 tahun.(*)

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)