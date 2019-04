Penyanyi Malaysia Baby Shima Blak-blakan Beberkan Kedekatannya dengan Sule

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Penyanyi asal Malaysia, Baby Shima, membeberkan hubungannya dengan komedian Sule.

Baby Shima juga blak-blakan bahwa dirinya pernah diajak Sule ke rumahnya.

Penyanyi cantik ini mengaku di sana diperkenalkan dengan anak-anak Sule.

Otomatis, hal tersebut pun menguarkan tanda-tanda bahwa hubungan Sule dan Baby Shima ini bergerak ke arah yang lebih serius.

Menanggapi kedekatan Sule dan Baby Shima, Naomi Zaskia sambil sedikit kesal dan bertanya tentang sosok Baby Shima.

"Siapa itu Baby Shima," kata Naomi Zaskia ketus, seperti dilansir TribunnewsBogor.com dari tayangan Selebrita 7 Trans 7.

Setelah itu, dengan berat hati Naomi Zaskia pun mengucapkan selamat untuk Sule yang dikabarkan tengah dekat dengan Baby Shima.

"Ya udah happy for you kalau emang iya, tapi we're friends," tambahnya.

Melihat kecemburuan Naomi Zaskia, Sule lantas menyindir bahwa dirinya yang berstatus duda, bebas untuk mendekati wanita mana pun.