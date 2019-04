Wakil Universitas Teknokrat Juara pada The 23rd ALSA National English Competition UI

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID BANDAR LAMPUNG - Universitas Teknokrat Indonesia berhasil membawa dua mahasiswanya meraih juara dalam Kompetisi Asian Law Students’ Association (ALSA) LC yang digelar Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada Selasa (9/4/2019).

Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengadakan “The 23rd ALSA National English Competition" yang berlangsung tanggal 4-9 April 2019, di kampus Depok. Tahun ini, tagline yang diangkat adalah “Enhance your Knowledge, Step Up to the Challenge” (Tingkatkan Pengetahuan Anda, Naik ke Tantangan).

Tim dari Universitas Teknokrat Indonesia bertanding dalam The 23rd ALSA National English Competition Selasa (9/4/2019) (Istimewa)

Mahasiswi Teknokrat yang meraih juara adalah Teta Irama Setri cabang lomba Newscasting, serta Qadriza Claudya cabang Paper Presentation. Keduanya meraih juara III pada kompetisi tersebut.

Cabang Lomba yang diadakan ada 8 antara lain, Debate (debat), E-Comp MUN, Spelling Bee, Newscasting, Battle of Brains, Speech, Storytelling, Paper Presentation. Lomba berbasis bahasa Inggris ini diikuti oleh siswa SMA maupun mahasiswa.

Menurut keterangan Dosen pendamping Tim Universitas Teknokrat Indonesia Dina Amalia, dari delapan cabang lomba tersebut, Teknokrat mengikuti empat lomba yaitu, Paper Presentation, Newscasting, Speech, dan Storytelling.

Cabang lomba Newscasting yang diikuti Teta Irama Setri adalah kompetisi dimana para peserta akan mensimulasikan penyampaian berita sebagai jangkar profesional di televisi, dimana Juara 1 dan 2 dari Universitas Lampung, dan Juara 3 diraih Universitas Teknokrat Indonesia.

Dina Amalia menuturkan pada kategori lomba Paper presentation, Juara 1 diraih International Liason School dan Juara 2 dari ALSA LC UI. Sedangkan mahasiswi Universitas Teknokrat Indonesia meraih juara 3 oleh Qadriza Claudya.

Dua perwakilan Teknokrat tersebut berkompetisi dengan peserta dari berbagai perguruan tinggi dan swasta di Indonesia, diantaranya Telkom University, Binus University, Sampoerna University dan perguruan tinggi lainnya.

"Kami bangga dan bersyukur akan prestasi yang telah dicapai oleh mahasiswa kami. Kedepannya kami akan terus memotivasi dan melatih mahasiswa kami agar dapat mencapai prestasi yang lebih membanggakan,” ujar Dina.

Teta Irama Setri wakili Universitas Teknokrat Indonesia dalam lomba Newscasting ALSA ke-23 di Universitas Indonesia mengangkat tema Achieving Your Dream (Mencapai impian).

Sedangkan Qadriza Claudya dalam Paper Presentation mengangkat tema The Effectivity of Law Number 32 2009 (Efektivitas dari UU No.32 tahun 2009 dilihat dari sege implementasi UU tersebut). UU tesebut tentang manajemen perencaan perlindungan lingkungan hidup.