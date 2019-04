BTS Feat Halsey Akan Rilis Single Boy With Luv Jumat 12 April 2019, Video Teaser Trending YouTube

Launcing Lagu Terbaru BTS Feat Halsey Yang Berjudul Boy With Luv

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Boyband Korea atau K-Pop BTS akan launching atau meluncurkan single berjudul Boy With Luv, yang menjadi satu dari tujuh lagu dalam album Map of the Soul: Persona.

Sebelumnya, teaser berupa video Boy With Luv yang dinyanyikan BTS feat Halsey telah dirilis di saluran YouTube ibighit pada 7 April 2019.

Video berdurasi 46 detik tersebut berhasil menjadi trending dunia.

Hingga, Kamis (11/4/2019), video tersebut telah ditonton 24 juta kali lebih.

Pada lagu Boy With Luv, BTS berkolaborasi dengan penyanyi asal Amerika Serikat Halsey.

Dalam video teaser, Hasley terlihat sedang duduk.

Ia tampak kesal di dalam loket penjualan tiket.

Sembari duduk, ia memakan lolipop.

• Terungkap Kebiasaan Makan V BTS, Tak Disangka-sangka

Tak lama kemudian, ia menutup loket dan berjalan keluar.

Di depan gedung yang bertuliskan “Persona”, tujuh member BTS berada.