Pemilu 2019
Profil Partai Peserta Pemilu 2019, Simak Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 17 April 2019
Berikut, profil partai peserta Pemilu 2019 yang bakal berlangsung pada 17 April 2019.
tribunlampung.co.id/dodi kurniawan
Ilustrasi - Pemilu 2019. Profil Partai Peserta Pemilu 2019, Simak Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 17 April 2019.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, profil partai peserta Pemilu 2019 yang akan berlangsung pada 17 April 2019, termasuk nomor urut parpol.
Sebanyak 16 partai menjadi peserta Pemilu 2019.
Selain itu, ada 4 partai lokal di Aceh.
Bagaimana profil partai peserta Pemilu 2019?
Berikut, profil partai peserta Pemilu 2019 yang bakal berlangsung pada 17 April 2019, termasuk nomor urut parpol.
1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
Ketua Umum
A. Muhaimin Iskandar
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Sekretaris Jenderal
Abdul Kadir Karding
Bendahara Umum
Eko P Sandjojo, BSEE, MBA
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung