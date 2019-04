Yuk Download Lagu Idol Milik BTS, Kawinkan Musik Khas Korea Selatan dengan Beat Afrika

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Download Lagu BTS berjudul Idol yang sangat enak di dengar dan unik ini.

Mengapa lagu Idol terdengar unik? Karena memiliki unsur tradisional Korea Selatan yang bernama musik Kukak yang dicampur beat Afrika dengan Trap-Groove Rap dan IDM.

BTS terlihat mengenakan pakaian berwarna putih dan mengenakan celana dan balutan baju tradisional Korea.

Lirik Lagu BTS ‘Idol’

You can call me artist (artist)

You can call me idol (idol)

Anim eotteon daraeun mwora haedo

I don’t care

I’m proud of it (proud of it)

Nan jayurobne

No more irony (irony)

Naneun hangsang nayaeossgie

Songaragjil hae, naneun jeonhyeo singyeong sseuji anhne

Nareul yoghaneun neoiu geu iyuga mwodeun gane

I know what I am (I know what I am)

I know what I want (I know what I want)

I never gon' change (I never gon' change)

I never gon' trade

(Trade off)