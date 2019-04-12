Live Streaming Indosiar Arema vs Persebaya Piala Presiden 2019 Hari Ini Pukul 15.30 WIB

Live Streaming Indosiar Arema vs Persebaya Piala Presiden 2019 Jumat 12 April 2019, Pukul 15.30 WIB

Live Streaming Indosiar Arema vs Persebaya Piala Presiden 2019 Hari Ini Pukul 15.30 WIB
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Live Streaming Indosiar Arema FC vs Persebaya Surabaya, Jumat 12 April 2019, Pukul 15.30 WIB 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Live Streaming Indosiar Arema FC vs Persebaya Surabaya Leg Kedua Final Piala Presiden 2019, Jumat 12 April 2019 pukul 15.30 WIB.

Laga Arema FC vs Persebaya Surabaya bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo.

Laga Arema FC vs Persebaya Surabaya disiarkan Live atau Live Streaming Indosiar.

Live Streaming Indosiar Arema FC vs Persebaya Surabaya

Live Streaming Indosiar Arema FC vs Persebaya Surabaya

Dilansir Kompas.com, Pelatih Arema FC Milomir Seslija mengakui timnya memiliki peluang yang lebih besar untuk meraih gelar juara pramusim tersebut.

Pasalnya, klub berjuluk Singo Edan itu mampu melesakkan dua gol ke gawang Persebaya pada laga yang digelar di markas Bajul Ijo, Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa (9/4/2019).

"Kami dalam posisi yang lebih baik dari Persebaya karena kami bisa mencetak dua gol di sini meskipun hasilnya seri," kata Milomir Seslija.

Meski demikian, Milo mengaku tak mau jemawa setelah berhasil menahan imbang Persebaya di GBT.

Posisi Arema, kata dia, tetap belum aman karena Persebaya memiliki motivasi ekstra untuk bisa menang di Kanjuruhan.

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Tags
Arema vs Persebaya Piala Presiden 2019
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Editor: taryono
Sumber: Tribun Lampung
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