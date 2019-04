Daftar Harga Mobil Mitsubishi Terbaru 2019, Xpander, New Outlander, hingga All New Pajero

Ilustrasi. Daftar Harga Mobil Mitsubishi Terbaru 2019, All New Pajero, New Outlander hingga Xpander.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kamu yang akan membeli mobil Mitsubishi baru, yuk simak daftar harga mobil Mitsubishi terbaru April 2019.

Kepada Tribunlampung.co.id pada Kamis (11/4/2019), Sales Manager Passenger Car PT Budi Berlian Motor, Darsono menjelaskan, daftar harga mobil Mitsubishi terbaru April 2019 tersebut merupakan harga on the road (OTR) Lampung.

Berikut, daftar harga mobil Mitsubishi terbaru April 2019.

All New Pajero

1. All New Pajero Sport Dakar -H 4x4 M/T Rp 715.000.000

2. All New Pajero Sport Dakar 4x2 Ultimate Rp 595.000.000

3. All New Pajero Sport Dakar 4x2 A/T Rp 560.000.000

4. All New Pajero Sport Exceed 4x2 A/T Rp 515.000.000

• Daftar Harga Mobil Daihatsu Terbaru 2019, Grand New Xenia, All New Terios, hingga New Ayla

5. All New Pajero Sport Exceed 4x2 M/T Rp 505.000.000

6. All New Pajero Sport GLX 4x4 M/T Rp 555.000.000.