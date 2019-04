Konsumen Lamteng Sabet Undian Berhadiah Honda PCX Hybrid

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT Tunas Dwipa Matra (TDM) Jalan Pramuka, Rajabasa Nyunyai melakukan pengundian hadiah satu unit Honda PCX Hybrid untuk konsumen Vario Bandar Lampung di Pavilion Cafe, Jalan KH Ahmad Dahlan, Enggal, Sabtu (13/4) sore.

Konsumen Honda Vario, Fery Dwi Purnomo, dari Bangun Rejo, Lampung Tengah keluar sebagai pemenang undian. Fery bisa mengambil hadiah di kantor PT TDM, Jalan Pramuka Nomor 1, Nunyai, Rajabasa, Bandar Lampung pada Senin-Jumat pukul 09.00 WIB-15.00 WIB.

Pemenang dapat menunjukkan kartu identitas KTP yang sesuai dengan data di kupon, dan pengambilan hadiah tidak dapat diwakilkan. General Manager Marketing Dony Ronaldo mengatakan, pengundian program hadiah ini diperuntukkan bagi pecinta motor Honda yang membeli sepeda motor All New Honda Vario 125 dan All New Honda Vario 150 periode Januari hingga Maret 2019.

TDM mengundi sebanyak 3.476 kupon untuk memenangkan hadiah menarik satu unit Honda PCX Hybrid. Pengundian melibatkan Dinas Sosial Lampung, notaris dan pihak kepolisian.

Pengundian ini juga bisa dilihat secara live (siaran langsung) oleh seluruh konsumen Honda di Lampung dan pengikut akun instagram resmi Main Dealer Lampung @hondaloverlampung.

"Kami mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Lampung yang telah menjadi

konsumen setia Honda. Selamat kepada pemenang, kami berharap melalui program ini dapat mengapresiasi konsumen setia Honda di Lampung khususnya pengguna Vario," ujar Dony.

Selain program hadiah satu unit motor dengan tema "Tahun Baru Makin Sempurna Bersama Vario" ini, para pelanggan All New Honda Vario 125 di seluruh jaringan diler Honda juga berkesempatan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher pulsa senilai Rp 150 ribu dengan cara mengambil undian di pohon rezeki.

Dony Ronaldo membeberkan, secara keseluruhan penjualan Honda di wilayah Lampung pada bulan Januari-Maret 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 5 persen dibandingkan 2018 pada periode bulan yang sama.

Pencapaian ini masih didominasi oleh segmen matic sebanyak 91,4 persen atau sebanyak 21.885 unit dari total penjualan sepeda motor Honda di Lampung yang mencapai 23.945 unit sepanjang Januari-Maret 2019.

Selain pengundian hadiah PCX Hybrid, dalam kegiatan kemarin TDM juga secara resmi memperkenalkan tampilan eksklusif New Honda Vario 150 yang kini diperkaya dengan dua pilihan warna baru. yaitu Exclusive Matte Brown dan Exclusive Matte Blue.

Dua pilihan terbaru ini menemani empat pilihan warna yang telah dipasarkan sebelumnya, yaitu Exclusive Matte Silver, Exclusive Matte Red, Exclusive Matte Black.(lis)