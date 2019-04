VIDEO - Travelling Sendiri Lebih Seru

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Travelling kini menjadi gaya hidup milenial Lampung. Demi menjelajahi banyak tempat berbudget minim mereka menyiasatinya travelling ala backpacker.

Konsep backpacker membawa sedikit barang yang dimasukkan ke dalam tas ransel. Selama traveling, biasanya para traveler, menggunakan transportasi, memilih penginapan, dan makan dengan pengeluaran semurah mungkin

Satu milenial cewek hobi traveling ala backpacker adalah Nezia Irecha Andi Putri. Gadis kelahiran Way Kanan, 16 Januari 1996 itu melakoni hobi tersebut sejak 2016.

Alasannya, seru dan lebih menantang. Pasalnya, ia dituntut harus mandiri, bisa berbaur dengan banyak orang, lebih banyak improvisasi, dan tidak ada batasan waktu.

Selama traveling ala backpacker barang yang dibawa Nezia adalah toiletries, kotak P3K atau obat-obatan, botol minum, makanan ringan, sleeping bag, pakaian secukupnya. Perlengkapan lainnya gadget (termasuk charger, powerbank, headset, tripod, dan lain-lain), kosmetik, dan kantong plastik.

Terkait pakaian ia merasa tak takut kurang. Semisal pakaian sudah kotor semua, bisa dicuci.

Ia juga mesiasati outfit of the daya mix and match agar tidak terkesan itu-itu saja pakaian yang digunakan. "Kadang aku sengaja bawa pakaian sedikit saat berangkat traveling,” jelasnya.

“Tujuannya supaya aku bisa beli pakaian ditempat yang aku tuju. Pakaian itu bisa menjadi kenangan kalau aku pernah ketempat itu," kata mahasiswi S1 Manajemen IBI Darmajaya itu.

Menurut Nezia, traveling ala backpacker cocok kemana saja. Destinasi lokal pernah dikunjunginya ala backpacker ke puncak Lampung Barat, Taman Nasional Way Kambas Lampung Timur, Pantai Ketang Kalianda, Pulau pahawang, Pulau Sebesi, dan Anak Gunung Krakatau.

Di luar Lampung, pernah menyambangi Pulau Sangiang Banten, Bukit Harapan Banten, dan beberapa tempat di Palembang. Ia juga pernah menjelajah beberapa spot wisata mancanegara.