Pria Ini Datang Lagi ke Rumah Via Vallen, Nangis-nangis Minta Lakukan Ini Bareng Sang Ratu Koplo

Pria Ini Datang Lagi ke Rumah Via Vallen, Nangis-nangis Minta Lakukan Ini Bareng Sang Ratu Koplo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Via Vallen diteror. Seorang pria tiba-tiba datang ke rumah Via Vallen dan ngotot ingin menikahi sang ratu dangdut koplo, Via Vallen.

Kabar Via Vallen diteror pria yang ngotot ingin menikahinya itu diposting ratu koplo di akun Instagramnya, Minggu (14/4/2019).

Kabar mengejutkan datang dari pedangdut Via Vallen yang mengaku mendapat teror dari orang yang tak dikenalnya.

Bahkan parahnya lagi, orang yang melakukan teror tersebut mendatangi rumah Via Vallen dan ngotot ingin menikahinya.

Via Vallen mengungkapkan hal itu melalui akun instagram pribadinya, Minggu (14/4/2019).

Menurut Via Vallen, berawal dari seorang yang mengenakan jaket dan celana hitam menunggu di depan rumah Via Vallen.

Saat ditemui pegawai Via Vallen, orang tersebut mengaku sudah ada janji bertemu langsung dengan Via Vallen.

Padahal menurut pelantun lagu 'Sayang' itu, ia sama sekali tak ada janji temu dengan siapapun hari ini, 14 April 2019.

Namun orang tersebut masih saja ngotot untuk menunggu Via Vallen di tenag guyuran hujan deras.