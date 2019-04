Download Lagu MP3 Soundtrack OST Game Of Thrones Lengkap Full Album

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download lagu MP3 soundtrack OST Game of Thrones (GoT) gudang lagu MP3 full album. Serial TV HBO, Game Of Thrones season 8 akan segera pada 15 April 2019 di Indonesia.

Tayangnya Season 8 ini disambut gembira oleh para penggemar yang telah lama menunggu.

Lantaran Game Of Thrones season 8 akan menjadi penutup dari semua seri film yang telah ditayangkan.

Selain jalan cerita yang menarik, Game Of Thrones juga memiliki alunan musik yang indah sepanjang film.

Apalagi kamu mengikuti film tersebut dari Season pertama.

Thame Song pembuka film Game Of Thrones yang berjudul Main Title terus didengar setiap kali menonton dari season 1 hingga season 7.

Berikut Tribunlampung.co.id rangkum kumpulan original soundtrack Game Of Thrones

Bisa juga kalian download dan streaming di link di bawah ini

01) Main Titles

02) Blood Of My Blood

03) Light Of The Seven

04) Needle

05) Coronation

06) Feed The Hounds

07) My Watch Has Ended

08) The Red Women

09) Hold The Door

10) Khaleesi

11) Measter

12) A Painless Death

13) Reign

14) Let's Play A Game

15) Bastard

16) Trust Each Other

17) Winter Has Come

18) Hear Me Roar

19) The Winds Of Winter

20) Lord Of The Light

21) Service Of Gods

22) I Need You By My Side

23) The Tower

24) Unbowed, Unbent, Unbroken

25) I Choose Violence

26) Hodor

LINK - OST Game Of Thrones

Berikut Cara Download via Joox

Menggunakan JOOX lagu diatas juga bisa diunduh dan kembali didengarkan melalui MP3.