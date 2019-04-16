Sinopsis My ID Is Gangnam Beauty Selasa 16 April 2019, Drama Korea (Drakor) Live Streaming Trans TV
Kamu dapat melihat Sinopsis My ID Is Gangnam Beauty untuk Selasa, 16 April 2019 yang tayang di Trans TV.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kamu dapat melihat sinopsis My ID Is Gangnam Beauty untuk Selasa, 16 April 2019 yang tayang di Trans TV.
Pada Selasa, 16 April 2019, drama Korea atau drakor Trans TV berjudul My ID Is Gangnam Beauty memasuki episode 2.
Kamu juga bisa menyaksikan live streaming My ID Is Gangnam Beauty melalui live streaming Trans TV.
Tautan atau link live streaming My ID Is Gangnam Beauty dapat dilihat pada akhir artikel ini.
Simak, sinopsis My ID Is Gangnam Beauty untuk Selasa, 16 April 2019, pada pukul 18.00 WIB.
Berikut, cerita My ID Is Gangnam Beauty yang menjadi drama Korea Trans TV terbaru.
Dalam cerita My ID Is Gangnam Beauty, Kang Mi Rae merupakan seorang perempuan yang selalu dirundung atau bully oleh teman-temannya.
Hal itu karena Mi Rae kecil memiliki tubuh gemuk.
• Sinopsis My ID Is Gangnam Beauty Episode 1, Senin 15 April 2019 di Trans TV
Wajahnya pun disebut jelek.
Mi Rae sangat sedih.
Sinopsis My ID Is Gangnam Beauty
16 April 2019
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