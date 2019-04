Teknokrat Raih 5 Medali Emas dan 1 Perunggu Dalam Kejuaraan Taekwondo Tingkat Nasional.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID BANDAR LAMPUNG - Universitas Teknokrat Indonesia kembali mengantarkan mahasiswanya menjuarai kompetisi olahraga tingkat nasional.

Kali ini UKM Taekwondo Teknokrat berhasil membawa atletnya meraih lima mendali emas dan satu medali perunggu dalam Prasmul Olympics 2019 Universitas Prasetya Mulya, yang berlansung dari 13-14 April 2019, di BSD Tangerang.

Dosen pembimbing Eko Bagus Fahrizqi menyampaikan bahwa lima atlet Taekwondo UKM Teknokrat yang meraih mendali emas yaitu, Keki Atika Situmorang Prodi Pendidikan Olahraga, Medali Emas Kyurugi Kelas Welter Under 67 Kg Senior Putri.

Shelly Meliza Putri Prodi Pendidikan Olahraga, Medali Emas – Kyurugi Kelas Feather Under 59 Kg Senior Putri.

Selain itu ada Riska Rahmalia prodi Pendidikan Olahraga, Medali Emas – Kyurugi Kelas Bantam Under 51 Kg Senior Putri.

Riski Fernando prodi Teknik Komputer, Medali Emas-Kyurugi Kelas Feather Under 67 Kg Senior Putra. Eksa Riyanda Prodi Informatika, Medali Emas – Kyurugi kelas FIN Under 54 Kg Senior Putra. Sedangkan Jelita Cahya Ningrum prodi Pendidikan Olahraga, Medali Perunggu – Kyurugi Kelas FIN Under 47 Kg Senior Putri.

“Alhamdulillah Atlet UKM Taekwondo Universitas Teknokrat Indonesia meraih lima medali emas dan satu medali perunggu,” ungkap Eko pada minggu (14/4/2019).

Beliau menyampaikan bahwa atlet UKM Taekwondo Universitas Teknokrat Indonesia benar mendominasi juara pada kejuaraan yang digelar Universitas Prasetya Mulya Olympic Cabang Taekwondo di BSD Tangerang.

Prasmul Olympics sendiri merupakan kejuaraan yang digelar dengan tujuan sebagai sarana generasi muda Indonesia untuk mengembangkan minat dan bakatnya dalam bidang non-akademik, seperti olahraga dan kesenian.

Meskipun lawan yang dihadapi cukup sulit karena beberapa adalah kampus dengan UKM taekwondo yang terkenal bagus seperti Universitas Budi Luhur, Trisakti, dan STIE, serta para anggotanya merupakan atlet berprestasi, namun Eko mengatakan bahwa prestasi atlet Teknokrat mampu melebihi target.

"Prestasi yang sudah diraih atlet Taekwondo UKM Teknokrat sudah melebihi target dimana keenam atlet yang berangkat mewakili kampus memperoleh 5 emas 1 perunggu, karena ini merupakan event pertama mengikuti Kejuaraan di Prasetya Mulya Olympic." Ungkapnya.

Eko menambahkan atlet UKM Taekwondo Teknokrat kedepannya akan lebih berprestasi lagi di Kejuaraan Tingkat Nasional maupun internasional agar mampu terus mengharumkan nama almamater, maupun mengharumkan nama Lampung.

"Ke depan prestasi akan kami tingkatkan baik di Kejuaraan Tingkat Nasional maupun internasional. Terima kasih kepda Pihak Kampus yang sudah mendukung kebutuhan mahasiswanya untuk bersaing dan berprestasi." Kata Eko.